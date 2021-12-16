Пожар в Колпино уничтожил иномарку

Утром 16 декабря в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:10 мск.

В Колпино на проспекте Ленина, 32, загорелась иномарка. В автомобиле марки «Фольсцваген» сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 11:20 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.