Пожар в Колпино уничтожил иномарку

Пожар в Колпино уничтожил иномарку
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 16 декабря в Колпинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:10 мск.

В Колпино на проспекте Ленина, 32, загорелась иномарка. В автомобиле марки «Фольсцваген» сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 11:20 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Колпинский район пожар происшествия


 

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