В Ленобласти еще 350 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 350 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 96 374 случая ковида. При этом выздоровели 77 253 пациента.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1992 случая. На первом Москва — 3322 случаев. На третьем месте Московская область — 1262.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.