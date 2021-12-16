Недалеко от станции Броневая электричка сбила петербурженку

Недалеко от станции Броневая электричка сбила петербурженку. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Недалеко от станции Броневая электричка сбила петербурженку. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Электричка «Красное Село — Петербург» сбила женщину недалеко от станции Броневая.

В среду, 15 декабря, на путях пострадала петербурженка. Женщина шла в неположенном месте и попала под электричку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

По данным правоохранительных органов, 44-летняя жительница Санкт-Петербурга переходила пути в месте, где этого делать нельзя. Машинист электрички увидел женщину и подал сигналы, но она никак не реагировала. Тогда водитель попытался затормозить, но петербурженку все равно задело по касательной.

Женщина была доставлена в больницу с многочисленными травмами. В настоящее время устанавливаются детали произошедшего и проводится проверка по поводу случившегося инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге скончался трехлетней мальчик, за жизнь которого врачи боролись 6 месяцев, но в результате все закончилось летальным исходом.