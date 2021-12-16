На стройке ТРК «Голливуд» произошло обрушение: обошлось без жертв

На место не приезжали ни скорая помощь, ни полиция.

На территории стройки ТРК «Голливуд» у станции метро «Пионерская» сегодня утром, 16 декабря, произошло обрушение. Очевидцы рассказывают, что заметили висящие конструкции со стороны Богатырского проспекта. На протяжении нескольких часов их никуда не убирали, а движение пешеходов вдоль стройки не ограничивали. Об этом пишет «Фонтанка».

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На место не вызывали ни сотрудников правоохранительных органов, ни карету скорой помощи. Кажется, обрушилась угловая стена внутри стройплощадки. Свидетель предположил, что строители немного ошиблись в расчётах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при обрушении дома на Мытнинской пострадали двое полицейских.