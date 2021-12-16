Пьяный петербуржец угрожал матери убийством во время бытового конфликта

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством женщине.

Инцидент произошел 14 декабря в доме на Искровском проспекте. Правоохранителям поступила информация о том, что в одной из квартир вспыхнул бытовой конфликт и слышны женские крики.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ УВО ВНГ РФ по городу, прибывшие стражи порядка задержали на месте нетрезвого мужчину, который, по заявлению его матери, нанес ей телесные повреждения и угрожал расправой.

Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга мужчина угрожал ножом продавцу. В магазине «Табак» произошел инцидент: мужчина с ножом угрожал сотруднице магазина с целью получить алкоголь. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и бросался на людей.