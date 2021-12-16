Жители ЖК «Ручьи» жалуются на «очередную катастрофу»

Жители ЖК «Ручьи» жалуются на «очередную катастрофу»
Дольщики недовольны протечками. Фото: скриншот Вконтакте

В жилом комплексе, уверяют дольщики, случился потоп.

Жители жилого комплекса «Ручьи» рассказали о потопе в своем доме. Они отмечают, что дом сдали всего год назад, а проблем возникло сразу несколько. Пост с жалобой опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Дом сдали всего год назад. Фото: ДТП И ЧП Санкт-Петербург

Известно, что инцидент случился на Северном проспекте. Жильцы дома рассказывают, что неоднократно происходили протечки, которые становятся причиной появления плесени. Недовольные дольщики уверяют, что писали заявления застройщику, но тот якобы их игнорирует.

«Первая заявка была написана в начале октября, вторая — в конце ноября, а воз и ныне там. Управляющая компания ссылается на «ЛСР»»,

— говорится в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ладожском вокзале снова произошел потоп.

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