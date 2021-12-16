Преподаватель, получивший 20 тыс. рублей взятки, оштрафован на полмиллиона рублей

Преподаватель, получивший 20 тыс. рублей взятки, оштрафован на полмиллиона рублей
Преподаватель выплатит крупный штраф. Фото: pixabay.com

Сотрудник университета поставил студентку зачет за деньги.

Кировский районный суд признал вину доцента кафедры Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова, который подозревался в получении взятки. Ему назначили наказание в виде крупного штрафа – 550 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня, 16 декабря, в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Установлено, что преподаватель взял 20 тысяч рублей и проставил зачет студенту, при этом не проверяя его знаний. Непонятно, единичный ли это случай.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК завершил расследование дела о взятке в 28 млн в администрации Колпинского района.

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