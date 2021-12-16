Преподаватель, получивший 20 тыс. рублей взятки, оштрафован на полмиллиона рублей

Сотрудник университета поставил студентку зачет за деньги.
Кировский районный суд признал вину доцента кафедры Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова, который подозревался в получении взятки. Ему назначили наказание в виде крупного штрафа – 550 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня, 16 декабря, в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Установлено, что преподаватель взял 20 тысяч рублей и проставил зачет студенту, при этом не проверяя его знаний. Непонятно, единичный ли это случай.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК завершил расследование дела о взятке в 28 млн в администрации Колпинского района.