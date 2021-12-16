Омикрон-штамм скоро станет доминирующим в США

Омикрон-штамм скоро станет доминирующим в США
Омикрон-штамм может стать доминирующим в США. Фото: pixabay

Не исключено, что новая вариация коронавирусной инфекции — омикрон-штамм — совсем скоро станет господствующим в Соединённых Штатах Америки.

Об этом пишет ТАСС 16 декабря, ссылаясь на слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Америки Энтони Фаучи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали о связи омикрон-штамма COVID с чумой. Новый вариант коронавируса «Омикрон» начал проникать в организм грызунов, которые являются известными переносчиками чумы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены чрезвычайно высокой скоростью распространения омикрон-штамма. Новый штамм коронавируса распространяется с чрезвычайно высокой скоростью, число зараженных удваивается каждые два-три дня.

коронавирус омикрон-штамм пандемия США


 

Новости партнеров
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Омикрон-штамм скоро станет доминирующим в США
Умерла пенсионерка, прооперировшая сама себя в Выборге
Бузова заявила, что критик Соседов хайпует на ее имени
В четверг вечером на дорогах Петербурга пробки 5 баллов
Преподаватель, получивший 20 тыс. рублей взятки, оштрафован на полмиллиона рублей
В Петербурге задержали водителя, который наехал на двух инспекторов ДПС
За 2021 год задолженность жителей России по ипотеке выросла более чем на 25%
В Приморском районе ввели в эксплуатацию дом с 256 квартирами