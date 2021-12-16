Омикрон-штамм скоро станет доминирующим в США

Омикрон-штамм может стать доминирующим в США. Фото: pixabay

Омикрон-штамм может стать доминирующим в США. Фото: pixabay

Не исключено, что новая вариация коронавирусной инфекции — омикрон-штамм — совсем скоро станет господствующим в Соединённых Штатах Америки.

Об этом пишет ТАСС 16 декабря, ссылаясь на слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Америки Энтони Фаучи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали о связи омикрон-штамма COVID с чумой. Новый вариант коронавируса «Омикрон» начал проникать в организм грызунов, которые являются известными переносчиками чумы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены чрезвычайно высокой скоростью распространения омикрон-штамма. Новый штамм коронавируса распространяется с чрезвычайно высокой скоростью, число зараженных удваивается каждые два-три дня.