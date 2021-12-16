Ученые рассказали о связи омикрон-штамма COVID с чумой

Ученые рассказали о связи омикрон-штамма COVID с чумой
Новая мутация SARS-CoV-2 проникает в организм крыс и мышей. Фото: pixabay.com

Штамм коронавируса «Омикрон» начал проникать в организм грызунов, которые являются известными переносчиками чумы. Об этом говорят результаты исследования, опубликованные на сайте bioRxiv.

По данным ученых, новая мутация SARS-CoV-2 проникает в организм крыс и мышей, связываясь с рецепторами ACE2 на клеточной мембране. Для этого он использует белки-шипы, обеспечивая себе доступ в клетку.

Предполагается, что «Омикрон» в результате глобальных «мутационных сдвигов» мог получить возможность связываться с ACE2 грызунов. Специалисты также напомнили, что считается, что именно грызуны являются главными переносчиками чумы.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется с чрезвычайно высокой скоростью, число зараженных удваивается каждые два-три дня.

коронавирусная пандемия омикрон-штамм


 

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