На дороге в Угольную гавань в Петербурге сгорела хоз.постройка

В Кировском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар, огонь случился в хозяйственной постройке.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 16 декабря пожарные машины отправились на дорогу в Угольную гавань, к дому №4.

Сообщение о возгорании в Северной столице поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 22:52.

Пожар произошел в дощатой хоз.постройка, размер которой 1,5х1,5 метра. Она полностью сгорела. Спасатели сумели ликвидировать пламя уже к 23:00.

Информации о пострадавших не зафиксировано. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время пожара в Гатчине эвакуировали 7 человек.