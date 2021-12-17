Ночной пожар на Дальневосточном проспекте потушили 20 спасателей

В ночь на 17 декабря в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 02:53 мск.

На Дальневосточном проспекте, д.4 А полностью сгорели три дощатые, обшитые железом, размером 3х6 метров каждая, строительные бытовки, сообщает ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 04:15 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.