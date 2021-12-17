Утром в Петербурге пробки достигли 5 баллов

Утром в Петербурге пробки достигли 5 баллов
Дорожная ситуация утром 17 декабря. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Утром в понедельник в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 17 декабря пробки оцениваются в 5 баллов.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Невском проспекте и Обводном канале. Постоять придется у Московского вокзала, у станции метро «Гостиный двор».

На севере города затруднено движение на проспекте Энгельса. Постоять придется на Свердловской набережной у Пискаревского проспекта.

Пробка образовалась на Московском и Пулковском шоссе, пробка на Народной улице от станции Нева до Володарского моста. Трудное проехать по Московскому проспекту у Благодатной улицы, по Витебскому у Воздухоплавательного Парка. По КАД не проехать от Кудрово до Шушар,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.

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