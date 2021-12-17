Школу Соснового бора оштрафовали за отказ выпустить ребенка в туалет

Школу Соснового бора оштрафовали за отказ выпустить ребенка в туалет
Школу Соснового бора оштрафовали за отказ выпустить ребенка в туалет. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Ленинградской области школу оштрафовали на 50 тысяч за то, что ребенок не смогу сходить в туалет по запрету учительницы.

Девочка справила нужду прямо в классе из-за того, что учительница не разрешила ей выйти в туалет. Инцидент произошел в школе Соснового бора. Об этом сообщают «Невские новости».

Инцидент с девочкой, которая не могла сходить в туалет из-за учителя, произошедший в октябре 2021 года, был предан огласке. В результате прокуратура проверила информацию о случившемся и выяснила, что учительница нарушила права ребенка, гарантированные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

После случившегося 53-летнего педагога, проработавшего в сфере образования почти 30 лет, уволили.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге задержали мужчину, совершившего развратные действия в отношении двух подростков 2006 года.

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