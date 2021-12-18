Еще две тысячи случаев коронавируса выявили в Петербурге

Еще две тысячи случаев коронавируса выявили в Петербурге
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1997 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня.

Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 827 293 местных жителей. При этом 770 810 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 2 348 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 2 283 человека. Третье место у Подмосковья — 1 683 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у двоих петербуржцев выявлен новый омикрон-штамм.

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