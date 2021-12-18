COVID в мире заразились уже более 273 млн человек

На всей планете от COVID-19 умерло 5 344 177 человек. Фото: Pixabay

На всей планете от COVID-19 умерло 5 344 177 человек. Фото: Pixabay

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 273 668 314 человек.

По данным американского университета Джонса Хопкинса на утро 18 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 344 177 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там число зараженных достигло уже 50 706 733 человек, на втором месте Индия — 34 726 049, затем идет Бразилия с 22 204 941.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 9 982 735 человек, умерло при этом 289 292 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у двоих петербуржцев выявлен новый омикрон-штамм.