Спасатели потушили пожар на 60 «квадратах» в Гатчинском районе

В Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 03:10 мск.

В деревне Кямяря местных жители заметили дым и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 42 и 43 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Горела хозяйственная постройка на площади 60 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 04:08 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на «Северной верфи» удалось локализовать. Огнем было охвачено около 800 квадратных метров.