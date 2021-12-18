Спасатели потушили пожар на 60 «квадратах» в Гатчинском районе

Спасатели потушили пожар на 60 «квадратах» в Гатчинском районе
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 03:10 мск.

В деревне Кямяря местных жители заметили дым и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 42 и 43 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Горела хозяйственная постройка на площади 60 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 04:08 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на «Северной верфи» удалось локализовать. Огнем было охвачено около 800 квадратных метров.

Гатчинский район пожар происшествия


 

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