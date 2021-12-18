ВОЗ оценила эффективность Pfizer и AstraZeneca против штамма «Омикрон»

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о пониженной эффективности вакцин Pfizer и AstraZeneca против нового штамма коронавируса «омикрон».

«Результаты (исследований) из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания штаммом «омикрон» по сравнению с «дельта» после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty, либо AstraZeneca Vaxzevria», — говорится в документе.

При этом отмечается, что через две недели после прививания бустерной дозой вакцины Pfizer эффективность препарата штамма «Омикрон» повышается, сообщает РИА «Новости».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в России уже выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 186 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 296 180 летальных исходов, выздоровели 8 952 266 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.