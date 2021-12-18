В Выборгском районе загорелись два дома и гараж

В Выборгском районе загорелись два дома и гараж
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 18 декабря в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 07:35 мск. В поселке Бородинское на улице Машинная.

На месте происшествия работали дежурные смены 108 и 152 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Горели два частных дома и гараж на общей площади 192 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 09:16 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на «Северной верфи» удалось локализовать. Огнем было охвачено около 800 квадратных метров.

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