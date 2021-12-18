Путин заявил об эффективности вакцины «Спутник V» против «омикрона»

Владимир Путин заявил, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с омикроном. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с омикроном. Фото: kremlin.ru

Российская вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон», причем она работает лучше других вакцин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение по этому поводу.

Как сообщил ТАСС, Путин уточнил, что до сих пор непонятно, насколько серьезную опасность для здоровья представляет новый штамм. Некоторые эксперты сообщают о серьезных последствиях.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биолог раскрыла причину мутаций омикрон-штамма COVID. Маловероятно, что омикрон-штамм COVID-19 появился в результате испытаний лекарств для лечения варианта дельта.