Полыхающую пятикомнатную коммуналку на Серпуховской тушили 15 спасателей

Полыхающую пятикомнатную коммуналку на Серпуховской тушили 15 спасателей
Пожар случился в доме 44 на Серпуховской улице. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили пятикомнатную коммунальную квартиру.

Возгорание случилось в субботу, 18 декабря, по адресу: улица Серпуховская дом №44 корпус 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:00. К месту оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в пятикомнатной коммунальной квартире обгорела обстановка на площади 1 квадратный метр.

В 19:10 пожар удалось локализовать. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре на «Северной верфи» пострадала надстройка корвета «Проворный». Среди работников «Северной верфи» пострадавших нет. В ликвидации возгорания принимали участие 168 спасателей и 42 расчета.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
Охтинский мыс ждет туристов
Охтинский мыс ждет туристов
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полыхающую пятикомнатную коммуналку на Серпуховской тушили 15 спасателей
В Подмосковье ребенка ужалил скорпион
Минсельхоз ответил на информацию о риске дефицита кофе в России
Петербуржцы смогут бесплатно отправить новогодние открытки с Дворцовой площади
Власти Лондона объявили ЧП из-за роста числа заражений «омикроном»
Доктор Мясников рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при ...
Стало известно, для кого «омикрон» наиболее опасен
Диетолог перечислила продукты со «скрытым» сахаром