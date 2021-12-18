Полыхающую пятикомнатную коммуналку на Серпуховской тушили 15 спасателей

Пожар случился в доме 44 на Серпуховской улице. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

Пожар случился в доме 44 на Серпуховской улице. Фото: скриншот "Яндекс.Панорамы"

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили пятикомнатную коммунальную квартиру.

Возгорание случилось в субботу, 18 декабря, по адресу: улица Серпуховская дом №44 корпус 1. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 19:00. К месту оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в пятикомнатной коммунальной квартире обгорела обстановка на площади 1 квадратный метр.

В 19:10 пожар удалось локализовать. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре на «Северной верфи» пострадала надстройка корвета «Проворный». Среди работников «Северной верфи» пострадавших нет. В ликвидации возгорания принимали участие 168 спасателей и 42 расчета.