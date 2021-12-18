В Подмосковье ребенка ужалил скорпион

Яд скорпиона может быть полезен в борьбе с коронавирусом. Фото: pexels.com

Яд скорпиона может быть полезен в борьбе с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Московской области на девочку ужалил скорпион.

Животное оказалось в мешке с игрушками, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на региональный Минздрав.

«В результате укуса скорпиона в Химкинскую областную больницу была доставлена пострадавшая. Врачи провели необходимые диагностические исследования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что девочка находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за минувшей неделе в больницы Северной столицы из-за укусов клещей обратились 258 граждан, в их числе 44 ребенка. В центре города на Неве зафиксировали 43 случая нападения клещей на людей.