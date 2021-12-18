Прибрежные районы Петербурга потерялись в туманной дымке

Северная столица покрылась легкой пеленой тумана, а в прибрежных районах пелена была настолько сильной, что здания в ней буквально терялись.

В субботу, вечером туман начал покрывать все поступенно и в результате совсем скрыл из виду некоторые дома. Из виду скрылся даже высокий «Лахта Центр». Пользователи соцсетей отмечают, что уже около 15:00 здание «Лахта Центра» был едва различим вдали.

Особенно сильно видимость ухудшилась в районе береговой линии вдоль Финского залива, в Приморском районе. На официальном YouTube-канале «Лахта Центра» видно, как небоскреб постепенно скрывается в тумане. Также явление отмечалось в Красносельском, Московском, Петроградском и Кировском районах.

В субботу Санкт-Петербург находится под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона, который принес за собой облачную погоду и туманность. Немецкие метеорологи назвали его «Нео».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 декабря петербуржцев также предупреждали о тумане с очень плохой видимостью, — 500 метров.