Семиклассник школы №632 пострадал из-за старшеклассников, но руководство нарушений не увидело

Семиклассник школы №632 пострадал из-за старшеклассников, но руководство нарушений не увидело
Семиклассник школы №632 пострадал из-за старшеклассников, но руководство нарушений не увидело. Фото: "Яндекс.Карты"

В петербургской школе №632 пострадал ученик 7 класса, над которым на перемене неудачно «пошутили» старшеклассники. В результате мальчик получил большую гематому и выписку на большое количество лекарств.

О конфликте, который произошел между молодыми людьми, мама пострадавшего узнала 8 декабря, в тот злополучный день, когда ее сын попал в больницу, отмечает «Фонтанка». В тот день на перемене один из подростов схватил семиклассника за шею, а второй, его старший брат, оторвал от пола и дернул на себя его ноги. В итоге мальчик упал и сильно ударился головой. Мама ребенка оставила заявление в полицию.

Инцидент запечатлен на камеры, но руководство школы не спешит признавать вину подростков. По словам матери, беседа с зачинщиками и руководством школы произошла 16 декабря, но после нее ситуация стала еще более неприятной. Директор и завуч спустили все на самотек и чуть ли не обвинили самого пострадавшего в том, что произошло. Родители обидчиков извинились, но, по словам мамы пострадавшего, сделали это «как бы нехотя».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Сосновом бору школу оштрафовали на 50 тысяч за то, что ребенок не смогу сходить в туалет по запрету учительницы.

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