С 19 декабря для въезда в Грецию необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус

С 19 декабря для въезда в Грецию необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус
С 19 декабря для въезда в Грецию необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус. Фото: unsplash

С 19 декабря для пребывающих в Грецию действует важное правило: предъявление отрицательного теста на коронавирус, который сделан не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанного за 24 часа.

Такая мера будет действовать до 06:00 часов 10 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный вестник.

Требование об отрицательном тесте распространяется даже на детей в возрасте пяти лет и старше. Исключение составляют те, кто выехал из Греции за границу и вернулись обратно в течение 48 часов. Но и для них есть условие: ПЦР-тест должен быть сделан незадолго до поездки.

До этого момента все россияне, независимо от вакцинации, для въезда в Грецию должны были предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанного за 48 часов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после Рождества в Британии планируют ввести изоляцию.

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