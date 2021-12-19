Четырехкомнатная квартира загорелась на Северном проспекте

В ночь на 19 декабря в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 04:48 мск. На Северном проспекте, дом 61, корпус 1 в четырехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 16 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 05:15 мск.

Сведения о пострадавших уточняются. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной информации, при пожаре на «Северной верфи» пострадали три человека.