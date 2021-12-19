В Ленобласти еще 357 человек заразились коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 357 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 97 440 случаев ковида. При этом выздоровели 78 789 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1955 случаев. На первом Москва — 3013 случаев. На третьем месте Московская область — 1825.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.