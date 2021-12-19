В России выявили почти 28 тысяч новых случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 27 967 человек.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 214 790.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1023 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 297 203 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 32 655 человек. Общее количество выздоровлений достигло 8 984 921.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3013 человек. Третье место у Подмосковья — 1 825 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Боткинской больнице Петербурга лечат пациентов с сочетанием гриппа и COVID-19.