Прохожие нашли без сознания тренера по плаванию на остановке в Петербурге

22-летнего парня ударили по голове у автобусной остановки. Теперь он в реанимации.

Как пишет «КП», 18 декабря молодого человека привезли в больницу прохожие, которые нашли его на улице.

В Петербурге на улице Рихарда Зорге неизвестный мужчина подошел к парню, который стоял вместе с девушкой, и проломил ему голову.

Утром 18 декабря в правоохранительные органы позвонила женщина. Она сообщила, что на остановке случилась драка. Молодого парня ударили по голове, затем он упал без сознания. Когда оперативники прибыли на место случившегося, то никого уже не было. При этом, зона происшествия не попадает в зону действия камер видеонаблюдения. Однако через некоторое время подозреваемый был задержан. Им оказался 36-летний петербуржец.

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