Песков назвал антипрививочников «опасными дураками»

Песков назвал антипрививочников &#171;опасными дураками&#187;
Песков назвал антиваксеров "опасными дураками". Фото: Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что противники вакцинации от коронавирусной инфекции — «опасные дураки».

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1» в ответ на вопрос, каким одним словом можно охарактеризовать людей, которые отказываются прививаться и агитируют окружающих против вакцинации.

«Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь», — сказал спикер Кремля.

На этот вопрос также ответил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его мнению, действия антипрививочников являются неразумными. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что так делают «люди, пораженные страхом».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анна Попова рассказала о пациенте, болеющем COVID более 80 дней.

антипрививочники Дмитрий Песков противники вакцинации


 

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