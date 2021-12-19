Песков назвал антипрививочников «опасными дураками»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что противники вакцинации от коронавирусной инфекции — «опасные дураки».
Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1» в ответ на вопрос, каким одним словом можно охарактеризовать людей, которые отказываются прививаться и агитируют окружающих против вакцинации.
«Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь», — сказал спикер Кремля.
На этот вопрос также ответил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его мнению, действия антипрививочников являются неразумными. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что так делают «люди, пораженные страхом».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анна Попова рассказала о пациенте, болеющем COVID более 80 дней.