Анна Попова назвала условия для закрытия российских границ

Попова привела в пример 2020 год, когда страна ограничила поездки за границу из-за рисков для здоровья россиян. Фото: Кремль

Попова привела в пример 2020 год, когда страна ограничила поездки за границу из-за рисков для здоровья россиян. Фото: Кремль

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что существуют разные причины, по которым оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России может принимать решение о закрытии границ.

Глава ведомства заявила в эфире телеканала «Россия 1», что в первую очередь решение о закрытии российских границ может быть принято в связи с условиями эпидемиологического риска.

Попова привела в пример 2020 год, когда страна ограничила поездки за границу из-за рисков для здоровья россиян.

Ранее глава Роспотребнадзора предупредила граждан, которые планируют зарубежные поездки, об опасности заражения новым штаммом «омикрон». Кроме того, существует риск, что россияне могут застрять в другой стране в случае введения ограничений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анна Попова рассказала о пациенте, болеющем COVID более 80 дней.