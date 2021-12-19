В микро-деревне под Киришами нашли два обгоревших тела

В микро-деревне под Киришами нашли два обгоревших тела
Пожарные почти полтора часа боролись с огнем. Фото: pixabay

Ночной пожар в Ленинградской области в Киришском районе унес жизни двух человек.

Об этом пишет 47news, ссылаясь на информацию правоохранительных органов.

Теперь пытаются установить подробности гибели двух человек. Два обгоревших трупа нашли после пожара в Киришском районе.

Сигнал о ЧП в деревне Витка, в которой зарегистрировано 12 человек, поступил на пульт пожарной охране в 2:34 19 декабря. Оказалось, что горел одноэтажный частный дом площадью 40 «квадратов». На месте происшествия работала дежурная смена 58 пожарно-спасательной части. Прошло почти полтора часа прежде, чем удалось потушить пожар, огонь ликвидировали в 03:51.

По данным оперативников, после тушения в доме нашли сильно обгоревшие останки двух человек. Личности погибших устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе утром сгорели две легковушки.

ленобласть пожар происшествие трупы


 

Новости партнеров
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Садальский высмеял попытки «старух» омолодиться: «Дуры, детей бы постеснялись»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В микро-деревне под Киришами нашли два обгоревших тела
На шахте имени Рубана эвакуировали горняков из-за ЧП
На станции Шевелево в Ленобласти электричка сбила 95-летнего местного жителя
Первое в мире СМС продадут на аукционе за 225 тысяч долларов
Создатель фильма «Мы из будущего» Андрей Малюков умер от коронавируса
Суд арестовал мужа кассирши, укравшей из банка 23 млн рублей
В Швеции началось вживление чипов с COVID-паспортами
Взрыв произошел в чугунном цехе на «АвтоВАЗе»