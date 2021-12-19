В микро-деревне под Киришами нашли два обгоревших тела

Пожарные почти полтора часа боролись с огнем. Фото: pixabay

Пожарные почти полтора часа боролись с огнем. Фото: pixabay

Ночной пожар в Ленинградской области в Киришском районе унес жизни двух человек.

Об этом пишет 47news, ссылаясь на информацию правоохранительных органов.

Теперь пытаются установить подробности гибели двух человек. Два обгоревших трупа нашли после пожара в Киришском районе.

Сигнал о ЧП в деревне Витка, в которой зарегистрировано 12 человек, поступил на пульт пожарной охране в 2:34 19 декабря. Оказалось, что горел одноэтажный частный дом площадью 40 «квадратов». На месте происшествия работала дежурная смена 58 пожарно-спасательной части. Прошло почти полтора часа прежде, чем удалось потушить пожар, огонь ликвидировали в 03:51.

По данным оперативников, после тушения в доме нашли сильно обгоревшие останки двух человек. Личности погибших устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе утром сгорели две легковушки.