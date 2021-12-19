Почти 3 тыс. жителей Петербурга находятся на карантине из-за ковида

Почти 3 тыс. жителей Петербурга находятся на карантине из-за ковида
В Петербурге 2 999 человек на карантине. Фото: pexels.com

За последние 24 часа в больницы поступила 322 человека, зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

В общей сложности в медучреждениях Петербурга лежат 5 935 пациентов. В палатах интенсивной терапии находятся 585 горожан, а на ИВЛ — 327 петербуржцев. Оправиться от болезни удалось 920 людям, а выписаться из стационаров 361.

Не сумели побороться болезнь за минувшие сутки 67 петербуржцев.

На карантине в данный момент находятся 2 999 горожан, амбулаторно лечатся — 26 348, а бесплатные лекарства получают 25 490 пациентов.

Помимо этого, за 18 декабря первую прививку от коронавируса сделали 5 043 петербуржцев, а полностью завершили цикл вакцинации 18 909.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти еще 357 человек заразились коронавирусом.

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