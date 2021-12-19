Заброшенное здание в Центральном районе тушат по повышенному рангу

Заброшенное здание в Центральном районе тушат по повышенному рангу
Пожар случился в заброшенном здании. Фото: скриншот google карты

В Центральном районе Петербурга горит расселенный дом. Пожар тушат по повышенному рангу.

Возгорание случилось вечером воскресенья, 19 декабря, на Тележной улице, дом 31. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:38. К месту происшествия оперативно были направлены 25 спасателей на пяти спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в шестиэтажном, размером 20х30 метров заброшенном доме, загорелся шестой этаж. На данный момент площадь пожара уточняется.

В 22:16 ранг пожара повышен до №1-Бис. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартире на Дмитрова почти час полыхала квартира, пострадала женщина. Ее госпитализировали в лечебное учреждение. В трехкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 10 квадратных метров горела обстановка на площади 3 «квадратов».

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар спасатели


 

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