Премьер Израиля заявил о начале новой волны COVID

Премьер Израиля заявил о начале новой волны COVID
Сделавшие третью прививку даже в случае инфицирования болеют более легко, сказал премьер-министр Израиля. Фото: Pixabay

Распространение омикрон-штамма COVID-19 в Израиле вызвало пятую волну COVID-19 в стране. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

По его словам, новый штамм коронавируса уже в Израиле. Однако пока число заражений еще не высокое, но данный вариант более заразный, добавил премьер.

Как сообщили «РИА Новости», Беннет подчеркнул, что новую волну вируса предотвратить не удастся, но местные жители могут поберечь себя, сделав прививку. Кроме того, важно использователь средства индивидуальной защиты.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество положительных ПЦР-тестов на ковид в России во второй половине ноября значительно снизилось, их всего 6%. Неделей ранее доля положительных результатов составляла 11%.

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