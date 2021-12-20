Вирусолог назвал сроки смерти при коронавирусе

Вирусолог назвал сроки смерти при коронавирусе
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн рассказал, что в среднем смерть при коронавирусе наступает через три недели после начала заболевания.

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать они начинают приблизительно через три-четыре недели», — приводит его слова URA.RU.

По его славам, известные на сегодняшний день данные говорит о том, что не стоит ожидать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса, связанных со штаммом «омикрон».

С начала пандемии в России выявлено 10 214 790 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 297 203 летальных исхода, выздоровел 8 984 921 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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