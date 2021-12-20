Россия ограничила поставки фруктов и овощей из Турции

Россия ввела ограничения на импорт некоторых фруктов и овощей из Турции, Египта и Ирана. В плодах обнаружили пестициды, это и стало причиной запрета.
В частности, ограничены поставки апельсинов, винограда, мандаринов, гранатов, лимонов и перца. Речь идет о поставках из нескольких предприятий, а не о полном запрете.
В ходе проверки фруктов сотрудники Роспотребнадзора нашли остатки 12 пестицидов, десять из которых не получили государственную регистрацию на территории РФ.
Концентрация пестицидов, которые относятся ко 2 классу опасности, в плодах из Турции, Египта и Ирана была превышена в два раза, сообщили в ведомстве.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Финляндии вступает в силу закон, запрещающий ввозить на территорию страны свежие фрукты и ягоды, на которых нет фитосанитарного сертификата.