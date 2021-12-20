Спасатели потушили пожар на 120 «квадратах» в Кировском районе

В Кировском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 01:15 мск. Очевидцы заметили дым в СНТ Восход и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 127 и 128 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Горел частный дом на площади 120 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 02:27 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» в Красногвардейском районе.