Спасатели потушили пожар на 120 «квадратах» в Кировском районе

Спасатели потушили пожар на 120 «квадратах» в Кировском районе
Спасатели пытаются ликвидировать возгорание. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Кировском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 01:15 мск. Очевидцы заметили дым в СНТ Восход и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 127 и 128 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Горел частный дом на площади 120 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 02:27 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru. сообщала, что спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» в Красногвардейском районе.

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