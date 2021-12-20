Петербург уже сегодня полностью засверкает в новогоднем оформлении

Ёлка на дворцовой в Новый год. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Ёлка на дворцовой в Новый год. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В понедельник, 20 декабря в Петербурге зажгутся огни на всех новогодних елях, в том числе главной городской ёлке на Дворцовой площади.

Работы проходят поэтапно и окончательно завершатся сегодня, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Первый этап уже завершен. Новогоднее оформление получили Невский проспект от площади Восстания до площади Александра Невского, Московский и Приморский проспекты, Пулковское шоссе, Ушаковская развязка. К 10 декабря подключили подсветку.

Всего специалисты украсили 190 адресов во всех районах. В Петербурге появились более 3,8 тысячи элементов праздничного оформления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главная новогодняя ель, установленная на Дворцовой площади, к 19 декабря предстанет перед жителями и гостями Петербурга во всем своем праздничном убранстве.