Следователи проводят проверку после смерти младенца в Выборгском районе

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту смерти 4-месячной девочки.

Как сообщили в СУ СК по городу, инцидент произошел 19 декабря в квартире одного из домов, расположенного по улице Асафьева в Выборгском районе.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Гибелью девочки также заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство проанализирует образ жизни и поведение родителей малышки, проверит, как они выполняли обязанности по воспитанию ребенка.

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