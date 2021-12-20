Следователи проводят проверку после смерти младенца в Выборгском районе

Следователи проводят проверку после смерти младенца в Выборгском районе
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту смерти 4-месячной девочки.

Как сообщили в СУ СК по городу, инцидент произошел 19 декабря в квартире одного из домов, расположенного по улице Асафьева в Выборгском районе.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Гибелью девочки также заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство проанализирует образ жизни и поведение родителей малышки, проверит, как они выполняли обязанности по воспитанию ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у подъезда на Яхтенной улице лежит замотанный труп.

выборгский район дети следователи


 

Новости партнеров
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
Что ждет Россию в 2022 году: победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими сделал свой прогноз
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Жители Германии высмеяли главу МИД Бербок за угрозы в адрес России: «Путин спрятался в подвале и дрожит»
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи проводят проверку после смерти младенца в Выборгском районе
«Безбилетников» в электричках с 1 января будут штрафовать по ...
Шестилетняя девочка пострадала в ДТП под Петербургом
Средний возраст петербургских курьеров «молодеет»
За минувшую неделю с улиц Северной столицы вывезли около 310 тысяч ...
На улице Руднева загорелся Mercedes
Правительство Петербурга держит на контроле ситуацию с задолженностями ...
В Петербурге «заминировали» БКЗ «Октябрьский»