Закон о наказании представителей власти лишением свободы за пытки может быть принят весной

Закон о наказании представителей власти лишением свободы за пытки может быть принят весной
Закон о наказании представителей власти лишением свободы за пытки может быть принят весной. Фото: duma.gov.ru

В весеннюю сессию может быть рассмотрен законопроект о наказании представителей власти за пытки в целях принуждения к дaче показaний или зaпугивания.

Об этом заявили главы комитетов по законодательству Совета Федерации и Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников. В понедельник, 20 декабря, они внесли на рассмотрения законопроект, которым лишение свободы за пытки предусматривается на срок до 12 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был разработан совместно с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, которая несколько раз в своих докладах ставила проблему неэффективности действующих норм УК в этой области. Также проект поддержали Министерство юстиции, Верховный суд, Государственно-правовое управление президента Российской Федерации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минюст Таиланда заявило о запуске пилотного проекта, в котором заключенным нескольких тюрем разрешат держать собак.

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