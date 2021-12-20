Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 64 человека

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 64 случая.

Об этом стало известно в понедельник, 20 декабря.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни более 27 393 жителя Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 298 222 человека.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 241 812 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.