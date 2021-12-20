Аналитики: больше половины россиян надеются на улучшение благосостояния в 2022 году

Больше половины россиян надеются на улучшение благосостояния в 2022 году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Больше половины россиян надеются на улучшение благосостояния в 2022 году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Около 60% жителей России надеются на улучшение своего материального положения в грядущем 2022 году.

Большая часть россиян планирует экономить в новом году. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков банка «Открытия» и страховой компании «Росгосстрах», сообщает РИА Новости. В исследовании приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, которые живут в городах с населением более 100 тысячи человек.

Часть жителей России в составе 68% , которая надеется на повышение доходов, проживает в Южном федеральном округе. Еще 66% находится на Северном Кавказе. В Петербурге и Ленобласти жителей с подобным предположением насчитывается около 41%. В Северо-Западном федеральном округе аналитики отметили таких жителей в составе 45%. Москва и Подмосковье по ожиданию улучшения материального положения представила результаты в 59% жителей.

Еще 28% считают, что материальное положение не изменится, а 15% жителей отметили, что в новом году финансовое положение только ухудшится.

Экономией денег, по данным экспертов, займутся 67% опрошенных, при этом всего 7% отметили, что либо не будут, либо точно не будут заниматься экономией.

По расходам лидируют траты на путешествия и ремонт, также 24% не против приобрести машину.

Ранее gaazeta.spb.ru писала, что эксперты заключили, что в 2022 году нефть будет стоить примерно 70-75 долларов за баррель, что будет комфортно российскому рублю.