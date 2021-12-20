В России вклады для малообеспеченных граждан предложили ограничить 100 тысячами

В России вклады для малообеспеченных граждан предложили ограничить 100 тысячами
В России вклады для малообеспеченных граждан предложили ограничить 100 тысячами. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Регулятор Банка России предложил огранить вклады для малоимущих до 100 тысяч рублей.

Специальные вклады для россиян с низкими доходами, которые привязаны либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции, могут быть ограничены до 100 тысяч. Об этом сообщает РБК.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что у регулятора нет намерения останавливаться только на депозитах для малообеспеченных. На финансовом рынке России, по словам зампреда, готовятся создать «более справедливую и дружелюбную среду».

Изменения могут коснуться специального счета, который привязан к карте «Мир», а также факта возможного появления постоянных кредитных каникул и обнуление комиссий за переводы со счета на счет самому себе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк хочет определить сумму денежных средств, которую банки будут возвращать клиентам, ставшими жертвами мошенников.

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В России вклады для малообеспеченных граждан предложили ограничить 100 тысячами
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