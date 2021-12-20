В новогодние праздники медицинские учреждения Петербурга будут работать в обычном режиме

На новогодних праздниках в Санкт-Петербурге медучреждения будут работать в обычном режиме. Работу продолжат стационары и поликлиники.
По словам главы Комздрава Дмитрия Лисовца, медучреждения города продолжат работать в новогодние праздники также, как обычно. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Лисовец утверждает, что для полноценного функционирования поликлиник будет привлечено необходимое количество сотрудников. Также, если возникнет необходимость из-за наплыва больных, будет привлечены дополнительные врачи и медсестры.
Из-за обнаружения «омикрона», который на настоящий момент слабо изучен, основная нагрузка, по словам главы Комздрава, будет сосредоточена на амбулаторном звене.
«Анализируя ситуацию в странах, в которых он уже стал основным, могу предположить, что заболеваемость будет возрастать, существенная нагрузка вновь ляжет на поликлиники, необходимо будет проводить больше тестов, обеспечивать большее число пациентов лекарствами», — заявил Лисовец.
Отмечается, что при росте госпитализаций с коронавирусом стационары Петербурга будут готовы к работе.
Ранее gazet.spb.ru писала, что по данным за 17 декабря примерно каждый шестой умерший от коронавируса в мире был россиянином.