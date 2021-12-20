В новогодние праздники медицинские учреждения Петербурга будут работать в обычном режиме

В новогодние праздники медицинские учреждения Петербурга будут работать в обычном режиме
В новогодние праздники медицинские учреждения Петербурга будут работать в обычном режиме. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

На новогодних праздниках в Санкт-Петербурге медучреждения будут работать в обычном режиме. Работу продолжат стационары и поликлиники.

По словам главы Комздрава Дмитрия Лисовца, медучреждения города продолжат работать в новогодние праздники также, как обычно. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Лисовец утверждает, что для полноценного функционирования поликлиник будет привлечено необходимое количество сотрудников. Также, если возникнет необходимость из-за наплыва больных, будет привлечены дополнительные врачи и медсестры.

Из-за обнаружения «омикрона», который на настоящий момент слабо изучен, основная нагрузка, по словам главы Комздрава, будет сосредоточена на амбулаторном звене.

«Анализируя ситуацию в странах, в которых он уже стал основным, могу предположить, что заболеваемость будет возрастать, существенная нагрузка вновь ляжет на поликлиники, необходимо будет проводить больше тестов, обеспечивать большее число пациентов лекарствами», — заявил Лисовец.

Отмечается, что при росте госпитализаций с коронавирусом стационары Петербурга будут готовы к работе.

Ранее gazet.spb.ru писала, что по данным за 17 декабря примерно каждый шестой умерший от коронавируса в мире был россиянином.

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