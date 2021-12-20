Стало известно о размере ущерба после пожара на «Северной верфи» в Петербурге

Стало известно о размере ущерба после пожара на «Северной верфи» в Петербурге
Инцидент случился 17 декабря в Северной верфи на корвете «Проворный». Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Выяснилось, какова сумма ущерба после пожара на строящемся корвете в Петербурге.

По предварительным данным, ущерб от пожара на строящемся корвете «Проворный» на заводе «Северная верфь» составит 22 млрд рублей. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник на предприятии.

Следователям интересует, из чего же была создана сгоревшая надстройка.

Напомним, что пламя начало распространяться по заводу 17 декабря, в пятницу вечером. Загорелся строящийся для Минобороны РФ корабль — корвет «Проворный» проекта 20385. В итоге огонь разбушевался на площади 400 квадратных метров. Пожару присвоили 4 уровень сложности, лишь через пять часов, к 23:00, огонь удалось локализовать, а к девяти утра следующего дня пожар был полностью ликвидирован.

Строительство «Проворного» началось в 2013 году, передать флоту его собирались в конце 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что огонь не повредил корпус корвета «Проворный» при пожаре на «Северной верфи».

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