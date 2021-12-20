Судей Невского района отстранили от работы за отсутствие прививки от COVID

В понедельник, 20 декабря, Мировые суды Невского района почти что полностью лишились управляющего аппарата.

Нескольких сотрудников было решено отстранить, так как они вовремя не привились от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по Петербургу и Ленинградской области.

В учреждении заявили, что еще утром, в самом начале недели, были отстранены несколько сотрудников аппарата.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности решил не допускать работников до их деятельности. Сотрудникам сообщили, что вернуться к своим делам они смогут после того, как предоставят необходимые бумаги, свидетельствующие о прививках или медотводах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец будет через суд доказывать, что завел семью не ради квартиры.