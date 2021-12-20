Судей Невского района отстранили от работы за отсутствие прививки от COVID

Судей Невского района отстранили от работы за отсутствие прививки от COVID
Непривитых сотрудников аппарата мировых судей Невского района отстранили от работы. Фото: pixabay

В понедельник, 20 декабря, Мировые суды Невского района почти что полностью лишились управляющего аппарата.

Нескольких сотрудников было решено отстранить, так как они вовремя не привились от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по Петербургу и Ленинградской области.

В учреждении заявили, что еще утром, в самом начале недели, были отстранены несколько сотрудников аппарата.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности решил не допускать работников до их деятельности. Сотрудникам сообщили, что вернуться к своим делам они смогут после того, как предоставят необходимые бумаги, свидетельствующие о прививках или медотводах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец будет через суд доказывать, что завел семью не ради квартиры.

коронавирус новости СПб объединённая пресс-служба судов Петербурга


 

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