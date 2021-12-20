Иммунолог Болибок назвал основные симптомы заражения омикрон-штаммом

Иммунолог Болибок назвал основные симптомы заражения омикрон-штаммом
Иммунолог Болибок назвал фирменные симптомы штамма «Омикрон». Фото: pexels.com

По словам врача, главными симптомами омикрон-штамма коронавируса являются головная боль и слабость у человека.

URA.ru. сообщает, что иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об основных признаках заражения омикрон-штаммом COVID.

По мнению доктора, резкий упадок сил и сильная головная боль могут свидетельствовать о наличии омикрон-штамма.

«Проблема в том, что для всех вариантов коронавируса описано более 70 симптомов. Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других», — объяснил эксперт.

Интересно, что в странах, где гораздо больше людей подцепили новую вариацию коронавируса, потеря обоняния встречается у пациентов очень редко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Михаил Мурашко оценил возможность новой волны коронавируса из-за омикрон-штамма.

Владимир Болибок коронавирус омикрон-штамм симптомы коронавируса


 

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