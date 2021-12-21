В России разработан ГОСТ по захоронению в братских могилах

ГОСТ по срочному захоронению в братских могилах трупов людей и животных, которые пали жертвами военных конфликтов или ЧС в мирной время, разработали в Российской Федерации.

Стандарты захоронения в братских могилах должны вступить в силу с февраля 2022 года. ГОСТ разработан ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС. Документ представлен на порталах правовых и нормативно-технических документов, в частности на сайте МЧС.

Согласно определенным стандартам при выборе мест захоронения следует учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, рельеф и расположение источника водоснабжения.

Отмечается, как должны располагаться гробы в таких общих могилах. Так, расстояние по горизонтали между гробами должно быть не менее полуметра и быть заполнено слоем земли и слоем хвороста, расстояние по вертикали также не должно превышать полметра. Если происходит захоронение погибшего с высоким радиоактивным фоном, то необходимо учесть, что мероприятие должно проходить на специально отведенных участках. Хоронить тех, кто умер от особо опасных инфекций, предписано в оцинкованных, герметически закрытых гробах.

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