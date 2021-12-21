Ночью в Петродворцовом районе 12 спасателей тушили университет Макарова

В Стрельне 21 декабря около 02:36 ночи загорелся диван в холле второго этажа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.
В ночь с 20 на 21 декабря спасатели получили сообщение о возгорании в Петродворцовом районе на Санкт-Петербургском шоссе, 43. Оказалось, что загорелся диван.
В составе 3 пожарных машин и 12 человек личного состава от МЧС спасатели оперативно выехали на место. Пожар удалось ликвидировать за короткое время. В 02:56 пламя удалось потушить.
Сведения о пострадавших на настоящий момент не поступали. Почему произошло возгорание неизвестно.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что ночью на улице Голубко произошел смертельный пожар около 01:19, в результате которого погиб человек. Пол и личность пострадавшего в настоящий момент устанавливается.