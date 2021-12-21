В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 347 человек

В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 347 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 347 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. С начала пандемии медики зафиксировали 98 145 заболевших, а выздоровели – 79 807 пациентов. Больше всего случаев заболевания COVID-19 выявили в Киришах (28), в Гатчине (26) и во Всеволожске (21).

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 23 месте. Петербург находится на первом — 2 075 зараженных. На второй строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 906 человек. Третье место у Подмосковья — 1 811 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по профилактическим показаниям. В системе счисления оказалась вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

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